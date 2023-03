El Consell d'Europa torna a reclamar mesures contra la bretxa salarial

Actualitzada 22/03/2023 a les 14:37

El Comitè Europeu de Drets Socials (CEDS) insisteix a Andorra a implementar mesures per posar fi a la discriminació salarial entre dones i homes. L'òrgan responsable de fer el seguiment del compliment de la Carta Social Europea ha publicat avui l'informe elaborat l'any passat, en que s'estableix que Andorra ha suspès en tres punts: el referent a les discriminacions salarials, un per no disposar d'un període de preavís en l'acomiadament, i un darrer per no fer revisions mèdiques als treballadors nocturns.Pel que fa al primer punt, el comitè recorda que en la conclusió anterior, referent al 2018, es va demanar informació sobre com es regulava el dret a la igualtat salarial entre homes i dones, i si la discriminació directa i indirecta estava prohibida. Tanmateix, demanava si la llei definia els conceptes de "treball igual" i "treball d'igual valor". En resposta, l'informe assegura que la Llei 13/2019 d'igualtat de tracte i no discriminació va entrar el vigor el 21 de març del 2019 i defineix el principi d'igualtat salarial entre homes i dones. Així, estableix l'obligació de "proporcionar la mateixa retribució, sigui quina sigui la naturalesa d'aquesta remuneració, per treball d'igual valor, sense discriminació de la dona". Tot i això, l'òrgan conclou que no s'ha establert cap legislació interna que prohibeixi la discriminació salarial a convenis col·lectius i considera que la situació no s'ajusta a l'article corresponent de la Carta Social.Un altre punt en el Consell d'Europa suspèn al Principat és en la falta d'una revisió mèdica obligatòria per als treballadors destinats al treball nocturn. En aquest sentit, l'informe recorda que aquesta disconformitat ja s'havia informat en la conclusió anterior i lamenten que les disposicions legislatives en qüestió "no s'han modificat durant el període de referència", i reitera la demanda.Finalment, el comitè reitera el dret de tots els treballadors a un període de preavís "raonable" per a la cessió del treball. Així, l'informe considera que la situació a Andorra "no és clara" i demana que el proper informe proporcioni informació actualitzada sobre els terminis de preavís i el nivell de compensació en lloc d'avís.