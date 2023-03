Una equilibrista molt diplomàtica

Laia Moliné, jove d’esperit conciliador ideal per mantenir la reconciliació entre el PS i SDP. Devota de Bartumeu, pensa que la política ha d’anar més de persones que d’ideologies.

És el seu segon cop a llistes i només en té 25. Algú podria pensar que vol esdevenir una professional de la política, però no, més aviat ho considera quelcom secundari i ha fet el pas per responsabilitat, perquè el país necessita que la gent s’hi impliqui. A casa no es parlava gaire de política, però de petita havia participat en alguna enganxada de cartells quan els seus pares militaven al PS. Ella ho fa ara per SDP, i diu haver vist la reconciliació de primera mà i com els rancors s’han deixat enrere per un bé major.



Es defineix com