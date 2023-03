PS SDP+ vol convertir Sant Julià en referent esportiu

Actualitzada 21/03/2023 a les 15:48

PS SDP+ aposta per promoure l'esport de base com un factor de cohesió social i dinamització econòmica, segons ha assenyalat avui Marc Ferré, segon suplent de la territorial de Sant Julià, una parròquia que ha destacat volen convertir "en un dels referents esportius del país". Ferré ha recordat "tot el que aportava el malauradament desaparegut Club Esportiu Sant Julià, referent del futbol sala amb equips a totes les categories de base" i ha assegurat que era "un pol generador de sentiment de pertinença per a molts joves lauredians" i per això es va perdre "un eix de cohesió social a la nostra parròquia".Marc Ferré ha demanat campanyes publicitàries d'Andorra Turisme que vinculin turisme i esport "i Sant Julià ha de ser-hi present".La candidatura PS+Agrupament Encampadà reclama obrir les portes de Ràdio Andorra a la població i turistes, així com recuperar el projecte d'ampliació del Museu Nacional de l'Automòbil. La primera suplent de la llista, Maria Alaminos, considera que "és gairebé un pecat cultural" que Ràdio Andorra no tingui una explotació turística, segons indiquen en nota de premsa. Tanmateix, afirma que el museu de l'automòbil "ha quedat petit per a la seva mostra". Així, proposen recuperar l'antic projecte d'ampliació i buscar-li un nou emplaçament a la parròquia per tal de "posar-lo al centre del turisme encampadà i sentir-nos orgullosos de la mostra que tenim".