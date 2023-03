Liberals proposa una variant a Canillo i la carretera de la Solana al Pas

Actualitzada 21/03/2023 a les 12:11

Les prioritats són la variant de la Massana i culminar la variant de Sant Julià per a la propera legislatura però Liberals planteja començar a treballar en altres projectes que d'un costat millorin la mobilitat interna i, de l'altre, ajudin a desenclavar el país. És el cas d'una variant que eviti haver de creuar el centre del poble de Canillo, i de la carretera de la Solana al Pas de la Casa per millorar l'accés a França. Liberals també aposta per un transport segregat tipus tramvia entre Sant Julià i Escaldes i vertebrar totes aquestes propostes a través d'un nou organisme, l'autoritat nacional del transport i la mobilitat. Així ho ha explicat aquest matí el número 3 de la candidatura, Jaume Bonell, que ha recordat la necessitat imperiosa de prendre mesures perquè els darrers estudis situen el col·lapse de la mobilitat interna el 2030.