Acció proposa una tretzena paga per als que cobren la pensió de solidaritat

Actualitzada 21/03/2023 a les 06:23

Acció aposta per la introducció d’una tretzena paga d’entre 150 i 200 euros per als padrins que reben la pensió de solidaritat. Les candidates nacionals de la formació, Judith Pallarés i Noëlia Souque, acompanyades per Sílvia Ferrer i Ferran Costa, van reunir-se ahir amb la Federació de la Gent Gran per explicar les propostes del programa, segons informen en nota de premsa.Pallarés va descriure de “possible i molt factible” la proposta, i va detallar que s’ha fet un càlcul “sobre la base de les 1.200 persones que en l’actualitat reben la pensió”, del qual s’ha extret que la tretzena paga seria “d’uns 150 a 200 euros”.“Es tracta d’una mesura que no representa un import tan gran per al pressupost de l’Estat”, però que suposaria una ajuda “per a aquelles persones grans que més ho necessiten”, va concloure Pallarés.