Acció ofereix una opció "menys conservadora i més propera"

Actualitzada 21/03/2023 a les 21:20

El focus de la campanya d'Acció a la Massana és posar en marxa polítiques per impulsar un creixement sostenible. És per això que la formació proposa construir una voravia ininterrompuda entre els nuclis de la Massana i Arinsal, adequar apartaments d'habitatge a preu assequible al Ribasol, destinant el mínim del 20% del total a l'habitatge social, augmentar la freqüència del pas de la línia de busos nacional L5, afegint una parada a Prats Sobirans i al Velvet d'Arinsal, millorar la carretera d'accés a l'estació de Pal i instal·lar passos de vianants generadors d'energia. "Volem quedar-nos a casa, continuar vivint al país i a la parròquia", ha assenyalat Pallarés. I per assolir aquest objectiu, ha afegit Fusté ja dalt de l'escenari de les Fontetes, "cal un canvi en les maneres de fer i d'aproximació a la política". Un canvi, va remarcar, que només pot fer possible Acció.

En l'àmbit de la política nacional, Pallarés ha destacat, entre altres coses, dos punts forts del partit. El primer, l'experiència professional de Souque a Brussel·les, la capital de la Unió Europea. Una experiència que li ha permès conèixer de ben a prop el dret comunitari i poder defensar ara la conveniència de mantenir les negociacions amb la Unió per assolir un acord d'associació beneficiós per als interessos del Principat. Grandvallet, per la seva part, ha recordat el compromís dels liberalprogressistes per ampliar i garantir els drets de les persones amb discapacitat i per fer un país més accessible i inclusiu. En aquest sentit, cal recordar que Acció s'ha compromès a aprovar en la propera legislatura la Llei d'accés universal i la Llei de la garantia dels drets de les persones amb discapacitat, entre altres propostes.

"Hem presentat llista a la Massana per oferir a la gent de la parròquia una opció menys conservadora i més dinàmica, jove i propera al poble". Amb aquesta declaració d'intencions la líder dels liberalprogressistes, Judith Pallarés, ha presentat avui al vespre en la roda de premsa prèvia a la reunió de poble la candidatura del partit a la llista parroquial de la Massana, amb Josep Fusté i Rebeca Roger al capdavant. "Ho havíem de fer per democràcia", ha afirmat Pallarés. En l'acte, que ha aplegat una cinquantena de persones, també s'ha presentat la llista nacional, encapçalada per Pallarés, Noëlia Souque, Agustina Grandvallet, Carles Bernardo i Abdou Taouil.