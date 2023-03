Actualitzada 20/03/2023 a les 12:53

Els candidats de PS SDP + a Sant Julià han assegurat avui que "els lauredians ens mereixem un vial com cal, que doni solució als problemes de circulació de la parròquia i serveixi per enllaçar amb Espanya d'una manera fluida", segons ha declarat Josep Roig, número 2 de la territorial. Roig ha destacat que fa més de 12 anys que reclamen el desviament i que els socialdemòcrates ja van preveure partides al pressupost del 2010 per tirar endavant aquest vial i el de la Massana.