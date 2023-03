Primer dia del vot judicial

Actualitzada 20/03/2023 a les 16:02

Els electors han començat a passar avui per la Batllia a dipositar el sufragi per als comicis del 2 d'abril en la primera jornada del vot judicial que s'ha desenvolupat sense incidències, segons han informat fonts judicials. A primera hora l'afluència ha estat més elevada i a primera hora de la tarda ha baixat el ritme de votants i ja s'acumulen desenes de vots anticipats a la jornada electoral.Les votacions judicials han començat a les 9 hores i es mantindran fins a les 19 hores de dilluns a divendres i l'horari dels dissabtes serà de les 9 hores a les 13 hores. El sufragi es pot dipositar a la Batllia fins a l'1 d'abril i es preveu que l'afluència pugui ser elevada perquè la jornada de votacions coincideix amb l'inici de les vacances de Setmana Santa. El sufragi per dipòsit judicial se suma als dels 486 electors que van sol·licitar votar per correu perquè es troben fora del Principat el dia dels comicis.Els electors troben les butlletes i els sobres per votar a la seu de la Justícia i per exercir el vot han de portar un document acreditatiu.