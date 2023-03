La deixeble avantatjada

Meritxell López és la sorprenent número 2 de Demòcrates a la nacional i ha fet un salt meteòric des de la política comunal. Deixeble de Marsol, té un gran futur polític per davant.

La Meritxell és un animal polític, me n’adono només començar la conversa. Malgrat la seva joventut (en té 31) ja va de número dos a les llistes nacionals de DA i té cadira assegurada al pròxim Consell. Diu que no es veu tan jove (és veritat, en aquestes eleccions hi ha alguns candidats de menys de 25!), potser per l’experiència que porta a les espatlles: va fer ADE i un màster a Esade, ha passat quatre anys treballant per a multinacionals de la categoria d’HP i tres fent-se càrrec de dues àrees com a consellera del comú d’Andorra la Vella.