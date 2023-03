“La jubilació ha de tenir participació de l'Estat”

Per què no s’ha d’instal·lar el centre de recerca de Grifols?

Hi ha manipulació de virus i no tenim gent formada per a això a Andorra. I no entenc com el Govern cedeix un terreny valorat en 13 milions, que s’usin els diners de la gent per pagar 200.000 euros durant 25 anys o 900.000 euros per la carretera d’accés. No suposa cap benefici per al país.



La divisió del vot anti Grifols els penalitza?

Nosaltres ho fem per convenciment, no per resultats.



La variant de la Massana plantejada pel Govern és la solució a les cues?

Fa molts anys que asseguren que la faran,