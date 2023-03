Acció anuncia una tretzena paga per a la gent gran

Actualitzada 20/03/2023 a les 18:35

Acció aposta per la introducció d'una tretzena paga d'entre 150 a 200 euros per a la gent gran. Les candidates nacionals de la formació, Judith Pallarés i Noelia Souque, acompanyades per Sílvia Ferrer i Ferran Costa, s'han reunit avui amb la Federació de la Gent Gran d'Andorra per explicar als padrins les propostes del programa, segons informen en nota de premsa. L'acció més destacada ha estat la creació d'una tretzena paga d'un import fix per a totes les persones grans que reben la pensió de solidaritat que ja assumeix Govern. Pallarés ha descrit de "possible i molt factible" la proposta i ha detallat que han fet un càlcul "sobre la base de les 1.200 persones que en l'actualitat reben la pensió", del qual s'ha extret que la tretzena paga seria "d'uns 150 a 200 euros".En el decurs de la reunió també s'han exposat altres propostes en el programa electoral d'Acció, com la construcció de nous centres sociosanitaris i pisos amb serveis integrals. A més, Pallarés també ha destacat la voluntat de dotar de més recursos el Servei d'Atenció Domiciliària i el programa Envelliment Saludable.La candidatura d'Acció + Independents la Massana ha iniciat avui la campanya electoral fent una crida a disposar dels estudis de càrrega de la parròquia per "evitar la massificació urbanística". En referència a l'anunci de la futura construcció a Arinsal, la cap de llista, Rebeca Roger, ha assegurat que "necessitem canviar la legislació vigent que permet fer promocions urbanístiques amb aquestes capacitats i, conjuntament amb els comuns, redactar plans d'urbanisme més sostenibles", tal com indiquen.