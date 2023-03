El PS apel·la als electors descontents a votar pel canvi

Actualitzada 19/03/2023 a les 16:55

El PS ha iniciat la campanya amb la penjada de cartells a Andorra la Vella, davant del comú, amb crits de "som el canvi!". El candidat a cap de Govern, Pere López, ha afirmat que "és una evidència que la majoria vol un canvi, que la majoria no vol seguir amb l’actual situació de pèrdua de poder adquisitiu, de dificultats per l’habitatge ni amb la manera de gestionar dels diners públics i la cosa pública". L’important d’aquesta campanya serà, al seu entendre, veure com es canalitzen aquestes ganes de canvi. En aquest sentit, ha sentenciat que "l’única opció a partir de la qual es pot construir el canvi polític és a través de PS i SDP". "Som els únics que podem construir una alternativa, que podem tenir suficients consellers electes per fer el canvi polític", ha remarcat. Amb aquest objectiu ha apel·lat a "tots aquells electors que vulguin un canvi polític al nostre país, que estiguin descontents amb la situació actual, que estudiïn molt bé quines són les opcions reals de canvi i que a l’hora de manifestar el seu vot tinguin molt en compte que sense voler-ho no acabi sent un vot perquè les coses continuïn igual".