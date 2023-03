Desestimada la responsabilitat del SAAS en una negligència

Actualitzada 19/03/2023 a les 06:25

La sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha desestimat el recurs d’apel·lació interposat per una persona contra la sentència del Tribunal de Batlles, que li va denegar la reclamació que es declarés la responsabilitat patrimonial del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) per una negligència mèdica com a conseqüència d’una operació quirúrgica. El recorrent imputava una negligència mèdica al facultatiu que li va practicar una intervenció al maluc esquerra, implantant-li una pròtesi, com a resultat de la qual va patir una dismetria que li causa una limitació important de mobilitat. El Tribunal de Batlles va desestimar, però, la demanda en entendre que la jurisdicció administrativa no era competent per conèixer el litigi, ja que el metge va actuar per compte propi, sense relació contractual amb el SAAS.La sentència del TS creu ajustada a dret la resolució judicial anterior, ja que el cirurgià no va practicar la intervenció en l’àmbit dels serveis públics, que són competència del SAAS, sinó com a metge privat, i per tant no hi pot haver responasbilitat administrativa de l’entitat parapública. “A aquests efectes, resulta indiferent que la intervenció quirúrgica es dugués a terme a les instal·lacions de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell”, es pot llegir a la sentència del TS coneguda ara. Això és així perquè la negligència mèdica s’atribueix en la demanda al metge privat i no a cap altre professional de l’hospital que hagués participat en l’operació. A més, perquè el fet que un cirurgià utilitzi les instal·lacions hospitalàries “no altera la naturalesa privada de la seva actuació”. Per tant, el Superior acorda desestimar íntegrament el recurs d’apel·lació.