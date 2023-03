DA busca la majoria absoluta però estén la mà a tornar a governar en coalició

Actualitzada 19/03/2023 a les 16:05

Tret de sortida a la campanya electoral amb la penjada de cartells. En el cas de Demòcrates, la formació encapçalada per Xavier Espot ha decidit plantar les seves primeres banderes a la plaça de la Rotonda a Andorra la Vella, una parròquia que DA va perdre ara fa quatre anys. En aquest sentit, el cap de llista nacional ha destacat que "nosaltres aspirem a tenir la majoria absoluta, qualsevol candidatura que concorre a unes eleccions vol governar i ho vol fer amb el marge de llibertat més important per poder aplicar en els seus propis termes".De fet, Espot ha asseverat que "és una evidència que som la formació política amb la major implantació territorial i per això ens hem presentat a les set parròquies i ho hem fet amb set candidatures que poden ser guanyadores, després veurem que passa però aquest és l'objectiu que ens marquem clarament".Tanmateix, el líder taronja ha remarcat la capacitat de DA "de federar el centre i centredreta", motiu pel qual no descarta arribar a acords amb Acció, L'A i CC, després de les eleccions encara que els taronges obtinguin majoria absoluta. "Nosaltres, com a pal de paller de la política andorrana que som, sempre tenim la mà estesa a aquelles formacions amb les quals tinguem coincidències programàtiques i ideològiques àmplies" ha destacat Espot que ha afirmat que "independentment dels resultats sempre tindrem la mà estesa a aquestes formacions polítiques per intentar, en la mesura del possible, teixir consensos i perquè no governar junts; ho hem fet durant quatre anys, ha estat positiu i ha enriquit l'acció de Govern i ens ha fet ser més autocrítics i plurals, i perquè hi hauríem de renunciar encara que obtinguéssim la majoria absoluta". "Tot està obert, nosaltres hem de lluitar per obtenir aquesta majoria absoluta però sempre hem de tenir la mà estesa a aquests partits amb els quals hem governat" ha sentenciat el candidat a cap de Govern.