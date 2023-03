Montaner creu que el sondeig es queda curt i Escalé confia en el seu missatge

Actualitzada 17/03/2023 a les 06:35

Un dels noms que més van estar en boca dels polítics va ser el de Carine Montanar, a qui el sondeig atorga un bon resultat. La candidata d’Andorra Endavant, òbviament, va valorar “molt positivament” l’enquesta política d’Andorra Recerca + Innovació, que la situa com a tercera força.Però Montaner creu que no ha tocat sostre. “Pensem que estem molt per sota del que farem en realitat, tenint en compte que hi ha molts vots ocults”, va declarar al Diari.L’exconsellera general va manifestar que “hi ha gent que ens està defensant a l’ombra perquè no pot manifestar la seva intenció de vot per por a represàlies laborals”. I va recordar que dos membres de la seva candidatura “van haver de signar una excedència i estar dos mesos sense cobrar un sou”. Montaner va insistir que hi ha un vot amagat d’Andorra Endavant. “Tenim vot amagat, però quan l’elector estigui al comú i sol a la cabina podrà triar sense por la papereta, i hi haurà sorpreses.”Cerni Escalé, candidat de Concòrdia, va comentar que fan una lectura “molt conscients que un 50% de la gent es manifesta com a indecisa. La meitat no saben encara a qui votaran i per tant el partit encara s’ha de jugar”. Escalé va recordar que no han debatut encara les seves propostes i als debats “tindrem l’oportunitat de contrastar propostes amb altres candidats”. Els resultats de l’enquesta “són bons”, segons la nova formació. Sobre una hipotètica configuració del Consell General, va precisar que “en la tessitura que més d’un partit pogués entrar a Govern, primarà les propostes que portin al programa. El que tenim clar és que no hi haurà pacte de Govern per part nostra i si la majoria depèn de Concòrdia es votarà llei per llei”.