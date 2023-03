El Clàssic And s'estrena amb un pressupost de 900.000 euros

Actualitzada 16/03/2023 a les 18:33

Clàssic And neix amb la voluntat de posicionar a Andorra també en l'àmbit dels festivals de música i arts escèniques. És l'objectiu que persegueixen tots els actors implicats, que són el Govern, Andorra Turisme, els comuns de la capital i Ordino i Crèdit Andorra i MoraBanc. La proposta la capitaneja Joan Anton Rechi i comptarà amb vuit espectacles que es veuran entre el 2 i el 12 de juny en diferents espais del país. S'arrenca amb un pressupost de 900.000 euros.El festival inclou les actuacions de l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, el 2 de juny a la plaça del Consell d'Andorra la Vella; el concert i representació Viure/Morir -amb l'actriu Rossy de Palma- el 3 de juny a l'Auditori Nacional; un recital del tenor Valentin Dityuk el 8 de juny als jardins de Ràdio Andorra, i una actuació de la destacada mezzosoprano Anita Rachvelishvili el 9 de juny a l'Auditori Nacional. A més, el 10 de juny també s'oferirà l'espectacle de la Vertigo Dance Company al Centre de Congressos de la capital i l'11 de juny el festival clourà amb un concert de Benny Benack III i Ulisses Quartet, centrat en l'obra The Juliet Letter d'Elvis Costello, a la plaça del Consell.Les entrades es podran adquirir per un import entre els 30 i 80 euros al web classicand.com i a l'oficina de turisme d'Andorra la Vella. El programa també inclou dos esdeveniments gratuïts: una projecció amb orquestra simfònica en directe de Jurassic Park -el 4 de juny al Parc Central-, i una proposta a càrrec de Yoann Bourgeois Dance Company, que es farà el 10 de juny a la plaça The Cloud en diferents moments del dia. També s'oferirà al sector tarifes preferencials per poder oferir paquets turístics.