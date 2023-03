El fòrum d'economia digital i emprenedoria acull a més de 190 participants

Actualitzada 16/03/2023 a les 13:05

La primera jornada de l'Andorra Business Market ha acollit més de 190 participants. Es tracta d'un fòrum participatiu on han interactuat empreses nacionals i internacionals, inversors i emprenedors. En aquesta tercera edició, organitzada novament per Andorra Business i la Red Business Market, participen més de 35 inversors nacionals i internacionals, es presenten els projectes de 28 empreses emergents i els inversors assistents reuneixen una capacitat de finançament superior als 200 milions d'euros.El programa s'ha iniciat amb una presentació a càrrec del ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d'Andorra Business, Jordi Gallardo, centrada en l'aposta d'Andorra per l'economia digital i l'emprenedoria. Gallardo ha explicat el procés que està desenvolupant el país per acollir nous emprenedors i noves formes de treball com els nòmades digitals i els coworkings. A més, ha presentat la plataforma andorrana d'startups i l'estratègia d'innovació i emprenedoria que s'elabora amb elsprincipals actors implicats.Fins al divendres es reunirà el fòrum al centre de congressos d'Andorra la Vella desenes de representants d'empreses emergents i inversors, ha destacat que "ja és una cita consolidada al país i l'objectiu principal d'aquesta tercera edició és atraure inversió al país, impulsar l'ecosistema emprenedor i empresarial, i l'atracció de talent. Pel que veiem aquestes primeres hores estic segur que tornarà a ser un èxit".