395 aturats a finals de febrer

Actualitzada 16/03/2023 a les 10:07

La xifra d'aturats inscrits al servei d'Ocupació en recerca de feina a finals de febrer era de 395, un 3,4% menys que el primer mes d'any, quan se'n van comptabilitzar 409. L'informe publicat aquest matí per Estadística destaca que més de la meitat dels demandants, concretament 205, eren andorrans, mentre que 96 eren espanyols, vint-i-u eren portuguesos, onze ucraïnesos i set francesos. Del total de desocupats, el 57,7% feia més de 20 anys que residien al país, mentre que el 16,7% feia entre 5 i 9 anys i el 16,5% menys de 5 anys. La major part dels demandants en recerca de feina tenien entre 40 i 59 anys, sent la franja d'entre 26 i 39 anys la segona amb més demanda, juntament amb la d'entre 18 i 25 anys.Estadística indica que el nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària va créixer un 15,8%, sent a finals de febrer vint-i-dues les persones que rebien aquest ajut per part de Govern. L'informe recull que 298 persones es trobaven en demanda d'una millora laboral, suposant una disminució del 0,3% respecte al mes anterior i del 32% en comparació al febrer del 2022. A més, el nombre total de llocs de treball oferts el mes passat va ser de 1.127, amb una baixada del 9% respecte al gener. El departament afegeix que el mes passat es van fer 25 contractacions mitjançant el servei d'Ocupació i sis mitjançant els programes de treball temporal. En canvi, 74 van trobar feina pels seus propis mitjans.