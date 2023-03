La CEA organitza un debat amb els candidats a cap de Govern

Actualitzada 15/03/2023 a les 09:28

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) organitza dilluns un debat amb els sis candidats a cap de Govern. L'acte tindrà lloc de les 19 a les 21 hores i es podrà seguir en directe a Diari TV, la televisió del Diari d'Andorra, i a la pàgina web de la CEA. El debat portarà com a títol 'Les negociacions amb Europa, el mercat de treball, el futur de la CASS i la fiscalitat: els grans reptes econòmics per Andorra', sent considerats com alguns dels grans temes econòmics que preocupen la ciutadania i l'empresariat nacional, segons la CEA.La trobada té com a objectiu conèixer les intencions de les candidatures nacionals en relació als reptes de futur i comptarà amb l'assistència de Xavier Espot per Demòcrates + CC + ACO + UPE, Pere López per PS SDP +, Judith Pallarés per Acció, Carine Montaner per Andorra Endavant, Josep Maria Cabanes per Liberals d'Andorra i Cerni Escalé per Concòrdia. El debat serà moderat per la periodista Noemí Rodríguez i s'organitzarà en quatre blocs on es tractarà la societat i empresa -mercat de treball, CASS i habitatge-; les infraestructures; la fiscalitat i inversió estrangera, i la relació amb Europa. En l'inici de l'acte es farà un sorteig per determinar l'ordre del torn de paraula dels candidats.