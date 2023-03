Fallida de La Hispano Andorrana

Actualitzada 15/03/2023 a les 11:27

La Batllia ha declarat la fallida i cessació de pagaments de La Hispano Andorrana, segons l'edicte del 8 de març que publica el BOPA aquest matí. La societat titular de la històrica companyia de busos serà administrada judicialment ara pel saig Xavier Granyó.La companyia forma part del grup de transports de viatgers Montmantell i era titular fins ara amb Camino Bus de la línia de transport regular que cobreix el trajecte entre la Seu d'Urgell i Andorra. L'empresa es va quedar fora del concurs de línies internes de bus nacional el 2019.L'edicte judicial fixa que s'ha nomenat controlador de la cessació de pagament i fallida la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La declaració es fa pública "per a què tots els creditors puguin, dins el termini de trenta dies a partir d’aquesta publicació, entregar a dits Administradors Judicials els justificants de llurs crèdits per a la seva verificació i per què pugui fer-se la relació corresponent".