L'OSCE avalua positivament el procés electoral

Actualitzada 14/03/2023 a les 19:28

L’Oficina de les Institucions Democràtiques i dels Drets Humans (ODIHR), que pertany a l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE), ha publicat avui el seu informe després d’haver avaluat el funcionament del procés electoral a Andorra abans de les eleccions generals del 2 d’abril d’enguany. És a dir, analitzar l’entorn preelectoral i els preparatius per als comicis. Per fer-ho, una delegació de l’ODHIR va visitar Andorra el 17 i 18 de febrer d’aquest any, donant resposta a la invitació que va enviar la Missió Permanent d’Andorra a l’OSCE informant de les pròximes eleccions generals i convidant-los a observar-les tal com estableix el document de Copenhaguen del 1990. Durant els dos dies, els experts de l’ODIHR es van poder entrevistar amb representants del Govern, de la Junta Electoral, del Tribunal de Comptes, del Tribunal Superior de Justícia, dels Comuns, dels partits polítics, dels mitjans de comunicació, així com amb representants de la societat civil. En el seu informe, els representants de l’ODHIR expressen confiança en el procés electoral andorrà i en la capacitat de l’administració electoral per gestionar les eleccions d’una manera professional, imparcial i transparent. Així doncs, a partir d’aquestes conclusions, l’Oficina de les Institucions Democràtiques i dels Drets Humans no sol·licita una observació electoral en els comicis del 2 d’abril del 2023.