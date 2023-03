Tot seguint papallones

Actualitzada 13/03/2023 a les 06:41

L’1 de març passat, com cada any, es va iniciar una nova temporada del seguiment de papallones diürnes d’Andorra, l’anomenat projecte BMSAnd (Andorran Butterfly Monitoring Scheme). La xarxa de seguiment, coordinada des d’Andorra Recerca + Innovació, rep la col·laboració de diversos voluntaris i la participació de tots els espais naturals protegits del país.El seu principal objectiu, informa l’ens, és recollir dades de papallones diürnes dels diferents hàbitats andorrans. El projecte segueix una metodologia molt específica, original del Regne Unit, que avui en dia està estesa per diferents països europeus. Consisteix a recórrer un itinerari fix un cop per setmana des del mes de març fins a final del mes de setembre, anotant totes les papallones diürnes que es vagin identificant. L’interès per estudiar aquests insectes està en el seu caràcter bioindicador, això vol dir que són molt susceptibles als canvis ambientals, com els canvis en els usos del sòl o el canvi climàtic.Aquest any es consoliden els 10 itineraris que ja estaven actius l’any passat. Aquests itineraris són al Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, la vall del Riu, el Parc Natural de la Vall de Sorteny, la vall del Madriu, Fontaneda, Pessons, Enclar, les Bordes d’Envalira, el Rec del Solà i el Serrat.En una anàlisi recent sobre 71 espècies feta des del Catalan Butterfly Monitoring Scheme, que engloba Catalunya i Andorra, s’ha observat que tot i que durant el 2022 es va notar una certa recuperació respecte al 2021, cal matisar una clara diferència entre la regió mediterrània i l’alpina. A la zona catalogada com a alpina, on s’engloba la majoria dels itineraris andorrans, s’ha obtingut que el 32% de les espècies analitzades ha disminuït i el 68% ha augmentat. No obstant això, si fem un zoom en els itineraris pròpiament andorrans, observem que el nombre d’individus capturats en els dos de més meridi-onals del país, el de Fontaneda i el d’Enclar, s’obté que el 2022 van registrar una considerable caiguda en les captures, amb el 49% i el 12% menys respecte al 2021.En canvi, en tots els altres itineraris de més altitud es va augmentar tant el nombre d’individus capturats com el nombre d’espècies identificades.