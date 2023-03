Actualitzada 13/03/2023 a les 18:42

Liberals ha repartit totes les banderes que havia preparat en l'acció 'Cap balcó sense bandera', segons ha anunciat aquesta tarda. La formació indica que a les 11 hores han començat a distribuir senyeres nacionals als ciutadans que han passat per la seu del partit i a primera hora de la tarda s'han esgotat les existències. Les banderes s'han lliurat "com símbol d'identitat del país" per omplir els balcons, finestres i aparadors demà amb motiu del 30è aniversari de la Constitució.