L'ADA es trasllada a l'edifici de les Columnes

Actualitzada 13/03/2023 a les 10:24

L'Associació de Dones (ADA) ha informat aquest matí que ja s'ha traslladat al nou local que ocuparà a l'espai Encaix que el comú d'Andorra la Vella ha adequat a l'antiga Batllia, a l'edifici de les Columnes per a diferents col·lectius. L'ADA assenyala que el canvi de seu social des de l'edifici socio-recreatiu de l'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes-Engordany s'ha decidit perquè es tracta "d'una ubicació més cèntrica i més còmoda per fer la nostra tasca, tant a nivell associatiu com també i sobretot per tenir un punt de rebuda de les persones que vinguin al PiD (Punt d'Informació de la Dona).L'associació remarca l'agraïment al comú d'Escaldes per la cessió del local que han ocupat durant molts anys i al comú de la capital per l'oferiment del nou espai. L'ADA no ha fixat encara els horaris d'atenció a la nova seu social de l'avinguda Tarragona, 58.