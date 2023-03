Detingudes 4 persones per conduir ebries

Actualitzada 13/03/2023 a les 13:06

La policia va detenir durant el cap de setmana a un total de quatre persones per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Totes les persones arrestades van ser homes d'entre 20 i 59 anys amb taxes d'entre 0,99 a 2,34 g/l. respectivament. Tanmateix, un d'ells va donar positiu en el control de tòxics salivar. D'altra banda, per possessió de productes estupefaents, es van detenir dos persones de 41 i 30 anys no residents a la frontera del riu Runer. A la primera persona se li van trobar 1,8 grams de MDMA, i una petita quantitat d'èxtasi líquid i bolets al·lucinògens. El segon duia 0,3 grams de cocaïna i va donar positiu en la prova del control de tòxics salivar.