Actualitzada 13/03/2023 a les 12:09

Durant aquest cap de setmana s'ha detingut a un home de 20 anys per un delicte contra la funció pública i el patrimoni. L'arrestat va intentar agredir als empleats de seguretat d'un establiment d'oci nocturn a Canillo a més de causar danys a la porta d'aquest. En el moment que van arribar els agents, el jove es va abalançar en contra d'ells, per aquest motiu els policies van procedir a la seva detenció.D'altra banda, el divendres a les 11.15 a Escaldes-Engordany un home no resident de 24 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni. Aquest durant la matinada va causar d'anys a un vehicle i a un patinet de lloguer que es trobaven estacionats a l'interior d'un aparcament públic.La policia va detenir a un altre home resident de 34 anys per un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic a Canillo. L'arrestat hauria agredit a la seva parella en el decurs d'una discussió.