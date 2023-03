'Hackató' per la reducció d'emissions de CO2

Actualitzada 08/03/2023 a les 16:28

BOMOSA Fundació, Andorra Recerca i Innovació i l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, organitzen una jornada centrada en la reducció i compensació de les emissions CO2. El dia estarà dividit en dues parts, la primera consistirà en xerrades i reflexió sobre l'estat actual de la situació, per tal d'analitzar quins són els reptes i com en poder fer front. La segona part de la jornada consistirà en un 'hackató' (una dinàmica competitiva en la qual es troben durant un període curt de temps diversos equips per col·laborar en la creació d'un projecte o resolució d'un repte) per generar idees i solucions innovadores per promoure la conversió de la petjada de CO2.L'esdeveniment serà el divendres, 31 de març de les 9 hores a les 17.30 hores, a l'edifici de coworking HiveFive d'Andorra la Vella.