Més de 2.100 persones visiten Unnic en la nit d'obertura

La primera nit del Gran Casino d’Andorra va deixar més de 2.100 persones que van entrar per les seves portes. Així es va explicar ahir des de la direcció d’Unnic, que engloba tant la part de joc com la d’entreteniment, que van celebrar el bon inici fent “una molt bona valoració del primer dia i de l’obertura”.



En aquest sentit, es va destacar que del total de visitants al centre un 30% d’aquests ja van ser turistes que estaven de visita al país. El 70% restant dels que hi van entrar, aproximadament, sí que eren persones residents a Andorra. De fet,