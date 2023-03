Una agència d’intel·ligència es dedica a fer treballs de l’àmbit d’assessoria empresarial

Les darreres declaracions de Francisco Marco, exresponsable de l’agència de detectius Método 3, d’obrir una seu de la seva nova consultoria a Andorra per investigar “totes les actuacions polítiques, policials i judicials derivades de l'operació Catalunya”, han generat certa estranyesa.



No només perquè es desconeix l’interès de Marco a fer investigacions a Andorra, sinó perquè el que ell denomina agència d’intel·ligència no té cap empara legal per poder fer aquest tipus d’investigacions. Segons fonts consultades, sota aquesta pomposa denominació, hi ha només una assessoria en matèria empresarial sense capacitat per investigar delictes i, molt menys per encàrrec. L’investigador privat, que ara