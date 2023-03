Una fitxa legal

El Gran casino d’andorra comptarà amb més de 25.000 peces amb un valor d’uns 4 milions d’euros per garantir el joc en les seves nou taules

És pot ser el més reconeixible de qualsevol casino: les cartes i les monedes. Sense això no hi ha joc. En total el Gran Casino d’Andorra compta amb 25.000 peces dissenyades específicament per al centre andorrà. Unes fitxes que, sumades, tenen un valor que supera els 4 milions d’euros. “Ja fa temps que estan aquí; ara farà tres setmanes les vam portar a la caixa forta i les vam tancar allà”, va explicar ahir el director de joc d’Unnic, Josep Dos Santos. Ell serà el responsable de tot el que passi sobre les taules de joc del nou Gran Casino