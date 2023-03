Acció feminista es prepara pel 8M

Cartell de la Manifestació i actes organitzats per Acció Feminista

Actualitzada 05/03/2023 a les 19:21

Acció feminista ha fet públic ja el cartell de la manifestació i els actes que es duran a terme el 8 de març. Sota el lema "La vostra regressió, la nostra resistència" l'associació ha programat la jornada de cara al Dia Internacional de la Dona. Aquesta s'iniciarà amb una manifestació a les 17.30 hores a la plaça dels Coprínceps d'Escaldes-Engordany, seguidament a les 20 hores s'arribarà a la plaça The Cloud d'Andorra la Vella on es farà la lectura del manifest, a continuació a les 20.30 hores farà l'acte de colenda d'AFdA a la Fada Ignorant on es presentarà la nova edició del fanzine Biterna i el dia finalitzarà a les 21 hores amb la performance 'Clandestina' d'Emma Regada.