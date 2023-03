Unnic obre portes

Actualitzada 04/03/2023 a les 12:26

Unnic, el centre d'oci integral que incorpora el Gran Casino d'Andorra ha fet aquest matí l'acte protocol·lari d'estrena amb les autoritats. L'obertura de portes tindrà lloc avui a les 17 hores. Concebut per donar resposta a la creixent demanda d'oci i entreteniment que es registra al país, Unnic inclou en un mateix edifici una nodrida oferta gastronòmica, d'espectacles i una innovadora àrea per als jocs d'atzar.L'obertura al públic anirà acompanyada d'actuacions musicals en directe per tot el centre. L'accés a la sala d'espectacles serà lliure i, a més d'acollir actuacions, el mateix espai es transformarà segons l'ocasió i el dia de la setmana en un sorprenent bar musical amb zona de ball.A partir de demà, l'horari d'obertura serà cada dia de les 11 hores del matí fins a la matinada. A la web del centre s'informarà d'horaris especials d'obertura, així com de la completa agenda d'activitats i esdeveniments que se celebraran cada dia.