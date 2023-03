La plataforma sindical demana la nul·litat de les eleccions a la mútua

Els seus candidats impugnen els comicis a la Funció Pública perquè es repeteixin

Les eleccions a la mútua de funcionaris que es van celebrar dimecres portaran cua. No tant pels resultats, que no han estat favorables per a la plataforma sindical, sinó per “la mala organització i el procés que s’ha seguit”, segons va explicar ahir Ivan Vilares, un dels candidats de la plataforma.



És per aquest motiu que estan treballant en un recurs per presentar probablement dilluns a la secretaria de la Funció Pública per impugnar les eleccions i intentar que es repeteixin.



En un comunicat, expliquen que el motiu rau “en la vulneració dels principis i garanties que han de regir tot procediment