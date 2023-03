El debat a candidats de cap de Govern serà el 30 de març

Actualitzada 03/03/2023 a les 18:06

El debat nacional entre els candidats a cap de Govern serà el 30 de març a les 21 hores a Ràdio Nacional d'Andorra i a Andorra Televisió, després de l'informatiu vespre i dels blocs de propaganda gratuïta electoral. La directora general d'RTVA, Imma Jiménez, acompanyada de la directora general adjunta i cap d'Informatius, Gemma Rial, i la cap d'explotació, Marta Paixà, han presentat aquesta tarda l'oferta informativa que s'oferirà a la ràdio i televisió pública durant la campanya electoral.La cobertura també inclou una entrevista televisiva personalitzada amb els caps de llista de cada candidatura presentada per a la circumscripció nacional. El sorteig ha establert que Cerni Escalé serà el primer a ser entrevistat el 22 de març, seguit per Judith Pallarés el dia 23, Carine Montaner el 24, Josep Maria Cabanes el 27, Xavier Espot el 28 i Pere López el 29. Les corresponents emissions es faran en diferit després dels debats parroquials. La graella televisiva inclou del 22 al 31 de març els debats entre els caps de llista de les candidatures parroquials, sent el torn de Sant Julià de Lòria el 22, el d'Encamp el 23, d'Andorra la Vella el 24, de la Massana el 27, d'Escaldes-Engordany el 28, d'Ordino el 29 i de Canillo el 31. Les emissions seran en directe i es faran aproximadament a les 21.30 hores.A la ràdio pública, el primer debat entre els caps de llista per les parroquials serà el 22 de març amb Canillo, seguida per Andorra la Vella el 23, la Massana el 24, Ordino el 27, Encamp el 28, Sant Julià de Lòria el 29 i Escaldes-Engordany el 30. Les emissions a Ràdio Nacional d'Andorra es faran en directe a les 13.30 hores aproximadament.