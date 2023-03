L'Arxiu en línia incorpora el fons fotogràfic de la Casa Cremat

Actualitzada 02/03/2023 a les 10:55

La web Arxiu en línia de l'Arxiu Nacional ja disposa del fons fotogràfic de la Casa Cremat d'Anyós, segons informa Govern en nota de premsa. Es tracta d'un recull de 436 fotografies realitzades a principis del segle XX per Josep Lluís Molné. Les imatges són principalment retrats fotogràfics fets a l'exterior, davant de la façana d'un immoble -sovint la Casa Cremat-. Tanmateix, s'han pogut determinar altres localitzacions com la façana de l'església d'Ordino, mentre que algunes fotografies es van fer amb una tela de fons a Andorra la Vella. La família Molné, hereus de Casa Cremat, van entregar les imatges a l'Arxiu Nacional, on van ser escanejades en alta resolució durant el 2020 i el 2021 amb l'objectiu de fer-les accessibles en línia.