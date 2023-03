Els progressistes duran al Consell la reforma del sistema electoral

Actualitzada 01/03/2023 a les 06:06

'EL CANVI DE LA MAJORIA' SERÀ L'ESLÒGAN DE LA CAMPANYA

El canvi de la majoria és l’eslògan per a la campanya de les eleccions generals del 2 d’abril de la coalició PS SDP +. La cap i la coordinadora de la campanya dels progressistes, Susanna Vela i Marian Sanchiz, van explicar ahir que el lema s’ha triat pel canvi que necessita el país, un canvi constructiu i positiu que la ciutadania fa temps que demana. “La gent requeria aquest canvi i anirà de la mà de les dues forces progressistes del país”, va explicar Vela, que va assenyalar que l’eslògan vol representar la majoria social i la majoria política al Consell. “És un canvi per l’alternança democràtica.”

La coalició PS SDP + durà al Consell General la propera legislatura la modificació del sistema electoral per fer-lo, pel que fa a les territorials, més representatiu. “Tenim present al nostre programa canviar el sistema. Ho portarem al parlament”, va assegurar ahir la coordinadora de la campanya de la coalició per a les eleccions del 2 d’abril, Marian Sanchiz. Ho va fer en la roda de premsa en què els progressistes van presentar l’eslògan que faran servir durant els comicis, acompanyada de la cap de campanya, Susanna Vela, que va afegir que “tots sabem que tenim un sistema electoral, a les territorials, que no és representatiu”.Vela considera que l’actual sistema a les territorials “no ens afavoreix”, però tot i això “hi ha hagut la voluntat de tots els progressistes” d’estar presents a totes les parròquies. “Hem de veure com es traslladarà al vot, però si ets present a tot el territori pots passar millor el teu missatge.”D’altra banda, preguntades per quin és l’objectiu de la coalició en els propers comicis, Vela va indicar que “és poder guanyar les eleccions obtenint uns bons resultats que ens permetin tirar endavant el nostre projecte i que ens porti a formar Govern”.Qüestionades per si troben un paral·lelisme a la situació social i política que hi havia el 2009, quan l’esquerra va guanyar les eleccions, amb la d’ara, Sanchiz va dir que es podrien trobar similituds, però que “ara és molt més greu. El país està realment malament”. Vela va dir que té “la mateixa sensació” que el 2009.Respecte al treball de campa­nya, les dues polítiques van destacar que la suma d’esforços d’ambdues formacions progressistes es consolida a través de la feina de coordinació de campa­nya, ja que “ens preocupen els mateixos problemes socials, els resultats del treball consensuat són molt enriquidors i el nostre objectiu és comú: treballar per Andorra, i així ho estem fent”.