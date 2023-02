Marín presentarà al Sipaag els treballs sobre les graelles salarials

Actualitzada 27/02/2023 a les 15:38

La ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana en funcions, Trini Marín, es reunirà d'aquí a un parell de setmanes amb els representants del Sindicat del Personal Adscrit a l'Administració General (Sipaag) per parlar sobre el treball que ha elaborat PWC sobre les noves graelles de nivells. Així s'ha acordat avui en una altra reunió que han mantingut totes dues parts a l'edifici administratiu.D'aquesta manera, el sindicat desisteix de la seva voluntat de portar aquest tema a la justícia en entendre que la documentació que s'ha elaborat ha de passar necessàriament pel Comitè Tècnic, on els representants dels treballadors tenen dret de veu i vot.El president del sindicat, Lluís Anguita, ha explicat a la sortida de la reunió que "continuem pensant que tenim la raó", però han acceptat fer aquest canvi de posicionament per conèixer el que diuen els informes elaborats per PWC i poder actuar "perquè sortim beneficiats tots". Tot i això, Anguita ha avançat també que "estem segurs que hi haurà moltes modificacions", que espera que es puguin portar a terme en el procés que s'encetarà. Per la seva banda la ministra en funcions s'ha mostrat de nou oberta a rebre les inquietuds del sindicat i ha reiterat que les noves graelles de nivells no suposen en cap cas una reducció salarial.