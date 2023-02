Viure 15 dies a un hotel

Actualitzada 23/02/2023 a les 06:35

Fa una setmana que els veïns de l’edifici número 28 de l’avinguda Santa Coloma van assabentar-se que tenien 24 hores per agafar allò necessari i marxar de casa temporalment. El comú de la capital, el propietari del bloc i l’equip d’enginyers que treballa en les obres els van explicar que haurien de ser fora durant dues setmanes i, de moment, ja en porten una. “Ens ha costat alguns dies adaptar-nos alguns a l’hotel, perquè al final no és com ser a casa”, explica Ana Tavares, la veïna del primer tercera, un dels pisos més afectats per les esquerdes.Alguns veïns estan vivint a casa de familiars o coneguts, però la majoria estan instal·lats a hotels que ha posat a disposició el comú. Tavares està allotjada a l’hotel Yomo Cèntric, a l’avinguda Meritxell, amb pensió completa, i amb una habitació individual per a ella i una altra per al nebot. Hugo, el veí del segon primera, està allotjat en el mateix hotel amb la seva dona i les seves dues filles, i coincideix amb Tavares que estan molt còmodes, però “no és el mateix que ser a casa”.No és que el dia a dia de la família hagi canviat gaire, perquè continuen tenint a prop la feina. L’escola de les nenes és el que els queda més lluny, però es desplacen en cotxe. De fet, el pàrquing és l’únic que no ofereix l’hotel, però el comú els ha donat una targeta amb la qual poden aparcar gratuïtament a diversos pàrquings del centre.Cap dels veïns té notícies oficials de l’estat de les obres. El que saben és perquè han anat passant i preguntant als treballadors. “Tenim firmat amb l’hotel fins al 3 de març, veurem si s’ha d’allargar”, diu l’Hugo.