Robatori d'un cotxe a Ransol la matinada de diumenge

Actualitzada 22/02/2023 a les 12:20

Una jove va denunciar diumenge a la policia el robatori del seu cotxe, un Ford Fiesta de l’any 2012, a la rotonda de Ransol, tot just on tres homes van intentar introduir una turista en una furgoneta dilluns a la matinada.La propietària del vehicle va estar amb els amics dissabte a la nit a l’Aberset i després van decidir anar a sopar a The Boss, al Tarter. Va deixar el seu cotxe aparcat a l’única carretera que dona accés al local. Segons va explicar ahir, en un moment donat es va adonar que no tenia les claus del cotxe, però no li va donar molta importància i va pensar que se les havia deixat posades, “tot i que no ho faig mai”.A les tres de la matinada, ja cansada i amb ganes de tornar a casa, va tenir la sorpresa que el cotxe no era on suposadament l’havia deixat. Va començar una recerca per tot l’aparcament i el camí fins a les 5 de la matinada, quan es va rendir a l’evidència. Algú va veure les claus a dins del cotxe, on duia els esquís, i va decidir emportar-se’l. Per si de cas, diumenge a primera hora va tornar a fer la recerca. La grua de Canillo tampoc en tenia constància. Almenys la policia li va dir que el cotxe no havia sortit d’Andorra, segons les càmeres de vigilància. Espera que aparegui, que estigui amagat o mal aparcat. I recorda les paraules d’un policia: “Pensem que aquestes coses no passen a Andorra però cada cop passen més”.