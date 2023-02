PS-SDP presenten les candidatures "que s'han d'endur la pols taronja"

Actualitzada 22/02/2023 a les 21:21

La coalició entre el Partit Socialdemòcrata i Progressistes-SDP han presentat aquesta nit, de forma formal, les candidatures que han de servir per "endur-se la pols taronja", ha asseverat el cap de llista per Escaldes-Engordany, David Pérez.La cap de campanya, Susanna Vela, ha destacat abans de començar l'acte que són unes candidatures "de gent preparada, solventa i amb ganes de donar guerra". De fet, Vela ha destacat que el partit aspira a guanyar "el màxim nombre de parròquies" si bé ha destacat la capital, Escaldes i Encamp. Tanmateix, la socialdemòcrata també ha posat èmfasi en Sant Julià i Ordino, on Grífols ha reconegut que tindrà un paper cabdal.A més, Vela ha reconegut les dificultats per sumar majories perquè "la dreta sempre s'acaba ajuntant" si bé ha defensat que "la ciutadania és suficientment madura i intel·ligent com per veure que són pactes que no van més enllà de les cadires; a més hi ha una barreja molt difícil d’entendre i confiem en la maduresa de la ciutadania i en la voluntat de canvi que el país necessita".D'altra banda, el candidat per Andorra la Vella, Joaquim Miró, ha asseverat que la coalició "va en contra de l’stablishment i el poder que fa 12 anys que ens mal governa". "El 2009 la societat andorrana demanava un canvi que avui ens torna a demanar" ha sentenciat Miró.Per la seva banda, el líder de la candidatura nacional, Pere López, ha defensat que "no és el moment per continuar amb el desgavell ni tampoc per provatures o aprenentatges". A més, López ha reiterat que "som davant una oportunitat històrica; l'aliança socialdemòcrata que tant ens han demanat els ciutadans està generant una dinàmica positiva a què cada vegada més gent s'està sumant" i ha assegurat que "només nosaltres serem capaços de construir solucions".