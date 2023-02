Els sindicats volen la jubilació anterior

Actualitzada 22/02/2023 a les 12:54

La plataforma sindical va convocar ahir els caps de la llista nacional de les formacions polítiques que concorreran a les pròximes eleccions generals per explicar-los quines són les seves demandes amb relació a la Funció Pública. Una de les dotze reivindicacions dels sindicats és que es respectin els edictes amb els quals els funcionaris es van incorporar a l’Administració pel que fa a les condicions de jubilació. El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va reclamar, en aquest sentit, que els funcionaris es puguin jubilar amb els mateixos drets que tenien abans de la reforma de l'any 2015. “Hem de ser conscients que hi ha un problema dins de la Funció Pública; hi ha un descontentament”, va afirmar Ubach.Una altra de les demandes consensuades per la plataforma sindical és que s’estableixin reunions periòdiques entre els ministeris competents i els representants sindicals “per tal de tractar temes que puguin generar controvèrsia, manletesos o mala praxi per qualsevol de les parts”. A més, es reclama també l’harmonització dels complements que perceben els membres dels cossos especials, que es vagin reduint els interins fins a assolir l’objectiu que siguin un màxim del 17% del funcionariat i que es modifiqui la Llei de llibertat sindical perquè hi hagi representants sindicals amb dedicació exclusiva. També es pretén que sigui obligatori que el Govern faci les aportacions necessàries al pla de pensions de la funció pública i que la implantació d’una carrera horitzontal es faci amb la veu i el vot dels representants sindicals concernits.L’objectiu dels sindicats és que els partits polítics incloguin les seves demandes als programes electorals perquè, d’aquesta manera, estiguin obligats, en cas de governar, a complir-les, cosa que no ha succeït en el passat, segons va manifestar Ubach. “El cert és que ja no ens en fiem i volem que les propostes estiguin en els programes electorals”, va afegir el secretari general de l’USdA, que aposta per “recuperar el diàleg que hi havia abans de l’any 2015”. A la reunió hi van ser presents tots els caps de llista amb l’excepció de Carine Montaner, que no hi va assistir per motius de salut.