Actualitzada 21/02/2023 a les 15:52

#FEDAComunica Hi ha hagut una incidència de molt curta durada (< 2 minuts) que ha afectat la clientela que depèn de l'ETR d'Encamp.



El servei ja s'ha restablert i estem treballant per esbrinar les causes d'aquesta aturada.



Continuarem informant. Disculpeu les molèsties. — FEDA (@FEDA_Andorra) February 21, 2023

Desenes de clients han patit un tall de llum aquesta tarda que ha durat menys de dos minuts, segons informa FEDA. El subministrament elèctric s'ha interromput passats dos quarts de tres de la tarda i ha afectat abonats de diferents parròquies. La companyia ha informat que la incidència en el servei ha estat provocada per un problema en l'ETR d'Encamp i els tècnics de FEDA treballen per determinar les causes de l'aturada.