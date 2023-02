La negociació amb la UE dibuixa un escenari on es mantindran els topalls, que aniran en funció dels estudis de càrrega

Un acord d’associació amb la Unió Europea no posarà fi a les quotes d’immigració vigents. Així ho va explicar la setmana passada el secretari d’Estat d’Afers Europeus en funcions, Landry Riba, que va afirmar que de les primeres negociacions amb la UE es pot començar a deixar clar que el concepte de quota continuarà present. Si bé Riba va afegir que encara no s’ha entrat “al detall” de com seran aquestes quotes, sí que va explicar que tot apunta que hi haurà topalls que identificaran persones econòmicament actives, persones no actives i una quota per a temporers. En aquest sentit,