El Fons de l’Habitatge segueix sense gestor. Des de fa temps l’Institut Nacional de l’Habitatge va traslladar a les cinc entitats acreditades per l’AFA una proposta per convertir-se en les societats gestores, però aquestes encara no han traslladat la seva demanda formal per optar a fer aquesta tasca. Una situació que deixa, com a mínim, en escac el fons perquè sense una d’aquestes entitats no es podria posar en marxa, segons expliquen fonts de l’Institut Nacional de l’Habitatge. Tanmateix, les mateixes fonts afirmen que des d’un primer moment les entitats en qüestió s’hi van mostrar interessades, tot i que els