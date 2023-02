IPC del 7,4% al gener

Actualitzada 16/02/2023 a les 10:06

L'Índex de Preus al Consum (IPC) s'ha situat al gener en el 7,4% segons la dada publicada avui per Estadística que coincideix amb la xifra avançada a principi de mes. La inflació interanual està tres dècimes per sobre del 7,1% que es va registrar al tancament de l'any passat i molt lluny del 3,6% del gener del 2022.Estadística indica que la inflació subjacent, la que no té en compte la variació de preus d'energia i productes frescos, ha quedat en un 5,4% a final del mes passat. El recull publicat aquest matí detalla que el grup d'aliments i begudes no alcohòliques ha experimentat una pujada de sis dècimes i acumula un increment del 14,1% per l'encariment dels preus de la llet, formatge i ous, peix, llegums i verdures i els de la carn. El grup d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles també ha evolucionat a l'alça al gener amb un ascens de tres dècimes que deixa la variació interanual en un 7,8%, "degut a l'augment dels preus del lloguer de l'habitatge".La comparativa amb els països veïns mostra que Andorra té l'IPC més alt de l'entorn ja que a Espanya la inflació s'ha moderat al gener fins a un 5,9% i la dada avançada de França és del 6%.