Els sindicats de funcionaris volen plantejar "les exigències" que tenen als candidats a cap de Govern

Actualitzada 16/02/2023 a les 11:12

La plataforma sindical de funcionaris han demanat una reunió amb els candidats a cap de Govern per a les eleccions del 2 d'abril "per exposar les demandes i exigències que competeixen a la totalitat dels cossos especials i l'administració pública de manera consensuada sense entrar en les especificitats de cada cos", segons ha informat aquest matí. Els col·lectius sindicals van enviar un correu ahir al vespre a Pere López, Carine Montaner, Cerni Escalé, Xavier Espot, Judith Pallarés i Josep Maria Cabanes per convocar-los a la trobada amb "l'objectiu que tinguin en compte o no als respectius programes abans de tancar-los" les peticions dels treballadors públics.La candidata d'Acció, Judith Pallarés, ha confirmat l'assistència a la reunió aquest matí a una convocatòria que es planteja per informar " a tots aquells que vulguin incloure als respectius programes electorals, les demandes, neguits i propostes de la plataforma sindical dels cossos especials i de l'administració pública". Peticions que s'especifica estan "consensuades" per tots els integrants de la plataforma i que fan referència a aspectes generals i comuns a tots els cossos i estan avalats pels membres dels cossos i no inclouen especificats de cada cos.