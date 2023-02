Els crupiers del casino acaben la formació

Actualitzada 16/02/2023 a les 16:10

Els crupiers del casino han finalitzat la formació. L'Escola de Crupiers d'Unnic, el centre integral d'oci del casino ha completat els sis mesos de preparació dels professionals que a partir del 4 de març treballaran en l'àrea de joc del complex. Unnic ha informat aquesta tarda que el director del casino, Josep Dos Santos, ha fet entrega dels diplomes que acrediten la formació i que estan reconeguts per Jocs SA i Grupo Orenes per treballar a l'àrea de joc, caixes, màquines slot, admissió i atenció al client.Els alumnes han rebut formació teòrica i pràctica, durant sis mesos remunerats, en centres de les empreses del grup. Una part d'empleats ha fet un estatge al casino de Badajoz i una altra a Múrcia i tots han superat amb èxit les habilitat necessàries per treballar com crupiers, operadors de màquines, caixers, hostess i recepcionista com a integrants de l'àrea de joc d'Unnic que tindrà 80 empleats.