Celebracions del 30è aniversari de la Constitució obertes a la ciutadania

Actualitzada 16/02/2023 a les 13:15

La síndica, Roser Suñé, i la subsíndica, Meritxell Palmitjavila, han presentat aquest matí els actes que es duran a terme per a la celebració del trentè aniversari de la Constitució. Així, serà el primer cop que aquesta sindicatura podrà celebrar aquesta festivitat amb normalitat després de la pandèmia i les restriccions de mobilitat que hi va haver durant els anys següents. En aquest sentit, es recuperen les activitats habituals amb portes obertes de la Casa de la Vall i del nou Consell General, així com els tallers infantils del dia 13 i el concert de l'ONCA i l'actuació de l'Esbart Lauredià del dia 14 de març.A més, Suñé ha destacat que enguany la visita als dos edificis es farà mitjançant el passadís subterrani que connecta els dos edificis –el que va des de la presó de la Casa de la Vall fins a la planta menys 1 del Consell General– on hi haurà una exposició fotogràfica per explicar com es va fer el canvi d'una seu a l'altre. Cal destacar, que Suñé ha explicat que des del seu punt de vista "la Constituió segueix sent plenament vigent" i ha apuntat que "encara no ha arribat el moment de canviar-la".D'altra banda, enguany durant el 2023 també es duran a terme altres activitats conjuntament amb centres educatius, l'ARI i l'Escena Nacional Andorrana per posar en valor la Constitució i fer divulgació del seu impacte. Així, amb l'objectiu d'aproximar la Constitució a diferents sectors de la població, especialment als joves, s'està treballant amb alumnes de Batxillerat de l'escola andorrana per fer una "relectura" de la Constitució perquè sigui entenedora per als joves. "Una Constitució dels joves per als joves" ha destacat Suñé que ha explicat que aquest procés es traduirà en una pàgina web que es podrà consultar.