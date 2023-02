Les llistes freguen la paritat de gènere

Els homes ocupen llocs més avançats, mentre que les dones són el 59% dels suplents

Que les dones són majoria enguany a les llistes electorals és cert. Però amb matisos. Dels 202 noms que figuren entre totes les llistes presentades –tenint en compte la circumscripció nacional i les territorial, així com tots els suplents– hi ha 107 dones, pels 95 homes que hi figuren. És a dir, un 53% del total són dones, pel 47% d’homes. Una situació diferent a la d’ara fa quatre anys, quan, si es tenien en compte també tots els noms, hi havia un 59% d’homes per un 41% de dones.



Tanmateix, la realitat varia si de la llista no es tenen