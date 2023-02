PS-SDP i la llista del partit de Pallarés, a trencar l'hegemonia de CC

La candidatura progressista fa d’una batalla a tres les eleccions territorials a la Massana

La batalla de la Massana per endur-se els dos consellers generals territorials serà al final amb tres competidors i no amb dos com es preveia abans que, finalment, la coalició d’esquerres formada pel PS i SDP tanqués una llista a la parròquia per rivalitzar amb Ciutadans Compromesos (CC) i Acció. El candidat del partit hegemònic a la parròquia, Carles Naudi, va defugir ahir favoritismes. “Això és com un partit entre el Barça i el Llevant. El partit s’ha de jugar i ja es veurà el resultat. Nosaltres volem presentar una proposta que doni més garanties i confiança a la ciutadania.

#1 Marieta

(14/02/23 07:17)